سقوط 369 من أباطرة الإجرام فى المنزلة والسحر والجمال

شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.



ونجحت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، فى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذلك منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية.



أسفرت الحملات- خلال شهر- عن ضبط 369 متهمًا بحوزتهم 130 سلاحًا ناريًا، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 27 سلاحًا أبيض، 115 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 53 كيلو و635 جرامًا لنبات البانجو، 6 كيلو و700 جرام حشيش، كيلو و281 جرام هيروين، 30 جرام أستروكس، 618 قرصًا مخدرًا.



كما تم تنفيذ 22135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 5833 قضية متنوعة، ضبط وفحص 11866 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وهاربين من السجون، وضبط 108 تشكيلات عصابية ضمت 338 متهمًا ارتكبوا 485 حادثًا متنوعًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.