جيهان التونسى: مصر تصدر الجلود والموضة للعالم

قالت جيهان التونسي، صاحبة مشروع استخدام الجلود الطبيعية، إن مصر ثانى الدول التي تصدر الجلود والموضة في العالم.



وأوضحت "جيهان"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن العديد من المصريين ليست لديهم القدرة على التفريق بين الجلد الصناعى والطبيعي، مضيفة أنها تعمل بمشروعها الخاص بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، حيث إنه يوفر الدعم والمعارض لاستعراض المنتجات المصرية.



وتابعت أن مصر يمكن أن تتصدر صناعة الموضة لتوافر كل الإمكانيات، مشيرة إلى أن الكثيرين يعزفون عن بدء مشروعاتهم الصغيرة بسبب الضرائب التي لا تفرق بين مشروعات كبيرة أو الصغيرة.