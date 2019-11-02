تعرف على حظ مواليد برج الحمل خلال الربع الأخير من السنة

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، توقعاتها لمواليد برج الحمل، خلال الربع الأخير من السنة، على النحو التالي:



انتهت المعاناة التي مر بها مواليد برج الحمل فى الأعوام الماضية خلال الربع الأخير من 2019، وأقفل الباب على فترة كبيرة من التحديات، وتبدأ بداية جديدة يكونون فيها واثقين من أنفسهم، ويستعدون للتخلص من ديون كثيرة عليهم.



تأتى أرباح مالية عن طريق الكتابة، أو النشر، أو الاتصال الجماهيرى أو التجارة، فضلًا عن أن لدى مواليد برج الحمل سفرية كبيرة تغير مستواهم للأفضل، يدخلون فيها مرحلة جديدة أكثر صفاء واستقرارًا، ويكونون على موعد مع علاقات عاطفية جيدة ورومانسية، ولكنهم يعانون من ضغوطات عائلية قد تدفعهم إلى الانفصال في ديسمبر المقبل.