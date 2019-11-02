سداد 70.8 مليار جنيه ديونًا داخلية وخارجية في أول أشهر الموازنة

أظهر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون داخلية وخارجية تخطت قيمتها 70 مليار جنيه، مع بداية العام الحالي 2019-2020، حيث بلغ إجمالي خدمة الدين الحكومى 70.8 مليار جنيه خلال أول شهر من موازنة العام الحالي، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض الدين العام.



ولفت جهاز الإحصاء إلى أن فوائد الديون المسددة استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي خدمة الدين الحكومي، بقيمة 40.3 مليار خلال شهر يوليو 2019، بينما بلغ إجمالي أقساط الديون المسددة 30.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الحالي.



وأوضح الإحصاء أن مصر سددت أكثر من 12 مليار جنيه من فوائد وأقساط القروض الخارجية خلال شهر يوليو 2019، منها 6 مليارات جنيه فوائد الدين الخارجي، و6.4 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي، فيما بلغ حجم الدين الداخلي المسدد 58.4 مليار جنيه خلال أول شهر من موازنة العام الحالي، منها 34.3 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي، و24.1 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي.