السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

سداد 70.8 مليار جنيه ديونًا داخلية وخارجية في أول أشهر الموازنة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:34 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أظهر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون داخلية وخارجية تخطت قيمتها 70 مليار جنيه، مع بداية العام الحالي 2019-2020، حيث بلغ إجمالي خدمة الدين الحكومى 70.8 مليار جنيه خلال أول شهر من موازنة العام الحالي، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض الدين العام.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن فوائد الديون المسددة استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي خدمة الدين الحكومي، بقيمة 40.3 مليار خلال شهر يوليو 2019، بينما بلغ إجمالي أقساط الديون المسددة 30.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الحالي.

وأوضح الإحصاء أن مصر سددت أكثر من 12 مليار جنيه من فوائد وأقساط القروض الخارجية خلال شهر يوليو 2019، منها 6 مليارات جنيه فوائد الدين الخارجي، و6.4 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي، فيما بلغ حجم الدين الداخلي المسدد 58.4 مليار جنيه خلال أول شهر من موازنة العام الحالي، منها 34.3 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي، و24.1 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

منذ حوالي 21 ساعة

جامعة طنطا تصدر بيانًًا حول واقعتى الإيحاءات الجنسية والسجائر

منذ حوالي 5 ساعات

"المركزي" يكشف أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يفضح "أُجراء قطر" وجرائم الأتراك ضد الأرمن فى "90 دقيقة"

ads

الصور

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

image description

تكريم 12 شخصية في مهرجان الموسيقى العربية

image description

مران الأهلي في الإمارات

image description

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا

image description

محمد منير يُشعل أجواء الأوبرا بمهرجان الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية خشاب

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

أيام زمان

باحث: أردوغان يبني أكثر من 220 سجنًا لمن يعارضه

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

قانوني: الحبس 10 سنوات أقصى عقوبة لكمسري قطار طنطا

تأجيل دعوى إلزام رئيس الجمهورية بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" لـ8 فبراير

"ربع مليون تذكرة بيعت بالفعل".. وزير الآثار يفتتح معرض توت عنخ آمون في لندن

ثلاثة وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتحويل المخلفات إلى طاقة

منوعات

وفاة المتسابق الإندونيسي موناندار إثر حادث بحلبة سيبانج

"تيك توك".. تطبيق الـ 500 مليون مستخدم ينمو سريعًا رغم الجدل

أحمر وأبيض وأسود.. زي المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا

ساعة على الجلد بطريقة تشبه الوشم

كشكول

"المهن التعليمية" تنظم دورة تدريبية للمعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر

إنطلاق دوري الجامعات لكرة اليد غدا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الوضع السياسي في لبنان

"عبدالغفار" يرأس اجتماع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

إسلام سياسي

الإخوان تبدأ تنفيذ خطة المستندات المزورة عن القوات المسلحة..

مخطط تحريضي جديد.. عمرو دراج يلمع وجه الإخوان

شاهد تفاصيل وقف قطر لعميد كلية الشريعة بعد انتقاده استضافة تميم لإسرائيلين

وزير تركي يهدد بإعادة سجناء داعش إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا


زيت وسكر

“القوى العاملة”: مشروع التنافسية في مصر الأفضل بين 23 مشروعًا في العالم

“القوى العاملة”: تسليم 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

تفاصيل برنامج التطعيمات الدورية لتلاميذ المدارس

كيف يمكن للمطلقة فصل البطاقة التموينية عن رب الأسرة؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
ماجد حبته
بيانات برلمانية للهَبْد فقط!
المزيد

الثقافة

بالصور.. انطلاق معرض"حيفا بوك ستور"

الثلاثاء.. "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء.. مناقشة فيلمى "عروستى" و"شياكة" بالثقافة السينمائية

إطلاق "ليلة مقتل الحاوى" بمركز الهالة الثقافى

صفحتنا ع الفيس بوك