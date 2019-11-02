55.6 مليون دولار صادرات مصر البترولية لـ"حوض النيل"

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول حوض النيل من المنتجات الحيوانية والمشروبات والتبغ تمثل 18.4% من جملة الصادرات لتلك الدول خلال عام 2018، بقيمة قدرها 219.6 مليون دولار، مقابل 268.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الصادرات المصرية من وقود ومنتجات بترولية لتلك الدول بلغت 55.6 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، تمثل 4.6% من جملة الصادرات لدول حوض النيل.



بينما استحوذت الصادرات من المنتجات الكيماوية والبلاستيك علي النسبة الأكبر من جملة صادرات مصر لدول حوض النيل بـ31.5%، والتي تقدر قيمتها بـ377.2 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 335.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه.