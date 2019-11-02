معرض كتاب الدقى يفتح أبوابه للأطفال بالمجان

نظمت مكتبة الميكروفون، معرض كتاب الدقي المخفض للأطفال، لمدة ثلاثة أيام، الذي انطلق صباح أمس الجمعة، ويختتم أعماله غدا الأحد، 50 ألف كتاب متنوعة بين القصص والتعليم والتثقيف والتفاعلية، وكتب تنمية مهارات، كما يتوفر كتب باللغة الإنجليزية والعربية والدخول مجانًا.



وخلال أيام المعرض، تقدم عروض وتخفيضات وحفلات للأطفال، علاوة على مكان مخصص للألعاب التعليمية.



وقالت ميرفت محمد، إحدى أولياء الأمور، إن وجود مكان مخصص لثقافة للطفل مهم للغاية، ومن الأشياء المفقودة في مصر، لافتة إلي أن كل الأشياء المتوفرة تقتصر على أماكن الألعاب والرياضيات فقط ولا يوجد ركن للثقافة.



وأضاف علي محمد، أحد رواد المعرض، حرص على تواجد أطفاله، على أنه حريص على استمرارية التوافد خلال الأيام الثلاثة، موضحا أنه بمثابة نزهة للطفل للأماكن التي يزورها ويعتاد التردد عليها.