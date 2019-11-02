الخريطة الكاملة لحركة التجارة بين مصر وإثيوبيا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جملة التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا ارتفع لـ179 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 125.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 53.3 مليون دولار خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلي أن صادرات مصر لإثيوبيا ارتفعت إلي 169 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 119.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في أسمدة بقيمة 50.9 مليون دولار، زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 24.1 مليون دولار، أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بـ 6.9 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 5.9 مليون دولار.



كما سجلت واردات مصر من إثيوبيا ارتفاعًا إلي حدود 10 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل 6.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتمثلت أهم الواردات من إثيوبيا في الآتي: حبوب وأثمار بقيمة 4.5 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 1.4 مليون دولار، وبن وشاي بـ2.5 مليون دولار، ألياف تركيبية 0.8 مليون دولار، قطن 0.6 مليون دولار.