غنيم: الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالسادات 2019

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، إن المدينة شهدت مؤخرًا طفرة كبيرة في قطاع الأنشطة التنموية والتي سيكون لها باع كبير فى أن تتبوأ المدينة مكانتها المرموقة كواحدة من أهم مدن الجيل الأول.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخطة المعتمدة للعام المالى الحالى 2019-2020 بلغت (1.296 مليار جنيه)، للإنفاق على المشروعات الاستثمارية والتنموية ومشروعات البنية التحتية، حيث تم طرح تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة (مياه- صرف) والبالغ مساحتها 5 ملايين م2 تقريبًا بإجمالي عدد 1076 قطعة صناعى على ثلاثة عقود والمزمع الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية العام الحالى 2019.



وأضاف "رئيس الجهاز" أنه تم إسناد تنفيذ مرافق حى الزيتون والنخيل والمخصصة كقطع أراضي إسكان اجتماعى بقيمة اجمالية 293.392 مليون جنيه، فضلًا عن أنه تم إسناد أعمال مرافق حى الروضة والريحان مجاورة (1)، (2) والمخصصة كقطع أراضي إسكان مميز بقيمة إجمالية 82427 مليون جنيه.



وأشار "رئيس الجهاز" إلى أنه يجري طرح وتنفيذ رفع كفاءة الطرق وإحلال وتجديد شبكة المياه للسكنية الخامسة وشارع أبوبكر الصديق والمزمع الانتهاء منها ببداية العام الجديد 2020.