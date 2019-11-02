"الوطنية للصحافة": حروب الجيل الرابع الأكثر خطورة على مصر

قال عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن حروب الجيل الرابع تستخدم أساليب أكثر خطورة، وهي تغييب الوعي والتأثير على المواطنين، ونشر حالة من الإحباط، والتشكيك في كل شيء، والهدف منها إسقاط الدولة المصرية وتشويهها.



وأضاف "حسن"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية: "رأينا حملة شرسة ضد مصر عقب فشل العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، والتي تصدت لها القوات المسلحة والشعب المصري".



وأوضح "حسن"، أن قوى الشر في تركيا وقطر باستخدام أسلوب التشكيك في كل شيء، وإثارة نوع من الإحباط، وهو نوع جديد للتأثير على المواطنين في الداخل من أجل تفكيك الدولة ونشر حالة من الفوضى وإسقاط النظام، ولا بد من مواجهة ذلك بشكل قوي وحماسي.