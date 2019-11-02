الثلاثاء.. "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية بفعالياتها المختلفة، ومن ضمن الفعاليات يأتي افتتاح معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" بدورته الثانية عشرة، في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بمركز المؤتمرات بالمكتبة.



وسيتضمن عرض نتاج ورش العمل، التي قامت مدرسة الفنون بتنظيمها خلال برنامج نصف العام وصيف 2019، ويستمر المعرض يوميًا حتى يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري، من 9 صباحًا حتى 7 مساءً.



وتسلم الأعمال المعروضة للأطفال أو لذويهم يوم 26 نوفمبر 2019 من الساعة 11:00 صباحا إلى 2:00 ظهرًا، بقاعة العرض.



ويصاحب المعرض ورشة عمل "تصميمات" تحت إشراف: إسراء النجار، في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة 15 نوفمبر، وسن الاشتراك: من 8 سنوات حتى 12 سنة.