وفاة المتسابق الإندونيسي موناندار إثر حادث بحلبة سيبانج

توفي الإندونيسي أفريدزا موناندار، إثر حادث في سباق بكأس المواهب الآسيوية للدراجات بحلبة سيبانج الدولية، اليوم السبت.



وقع الحادث بعد سقوط المتسابق في المنعطف العاشر باللفة الأولى، قبل إيقاف السباق على الفور ورفع العلم الأحمر، ثم الإلغاء.



وبعد حصوله على مساعدة طبية على جانب الحلبة، نُقل المتسابق (20 عاما) إلى مستشفى كوالالمبور، ليتوفى متأثرا بجراحه.



وقال منظمو السباق، في بيان: "يتقدم الاتحاد الدولي للدراجات النارية وجميع القائمين على كأس المواهب الآسيوية بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء ومحبي موناندار".



وكان "موناندار" من المرشحين للقب، إذ كان ينافس في الجولة الأخيرة بعد تحقيق انتصارين، كما صعد لمنصة التتويج أربع مرات.