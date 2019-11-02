بعد إحالته للجنايات.. محام يوضح عقوبة "كمساري" قطار طنطا

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قرارًا بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد، المحبوس على ذمة اتهامه بجناية جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي، في قضية ضحية القطار، إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.



وتواصلت "الدستور" مع محمد الزناتي، محامي، لتوضيح عقوبة الكمساري، بعد تحويل قضيته للجنايات:-



قال محمد الزناتي، إن التهمة التي وجهت للكمساري هي قتل العمد لـ"محمد عيد"، الشهير بـ"كابو"، والشروع في قتل الثاني وبالتالي ستصل العقوبة إلى الإعدام.



وتابع الزناتي قائلًا: " توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتي تحدد عقوبتها المادة 234 التى تنص في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى، فقد ذهبت المادة 230 من قانون العقوبات إلى أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وذلك لتوافر القصد الجنائي لدي المتهم بإزهاق روح المجني عليه".