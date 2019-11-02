تزامنًا مع ظهوره.. 8 معلومات عن الثعبان الأعمى

عثر على ثعبان أعمى لم يشاهد في سنغافورة منذ أكثر من 172 عامًا، في محمية بوكيت تيما الطبيعية.



وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الدكتور جون فان ويي، المحاضر الأول بجامعة سنغافورة الوطنية، عثر على الأفعى العمياء المخططة ميتة في المحمية الطبيعية مؤخرًا، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه:



- فصيلة ثعابين من الحرشفيات وتنتمي إلى الفصيلة العليا من الثعابين العمياء.

- يوجد معظمها في المناطق الاستوائية بإفريقيا وآسيا والأمريكتين، وجميع البر الرئيسي لأستراليا والجزر المختلفة.

- تم اكتشاف 86 نوعًا منه، متنوع الألوان بين البني ودرجاته، الوردي، والسماوي.

- ترجع تسمية هذه الثعابين باسم "العمياء" لضآلة وصغر عينيها، والتي تبدو كما لو كانت نقطتين غير ظاهرتين.

- تشبه إلى حد ما الديدان الأرضية، تعيش في التربة والجحور، معتمدة على يرقات النمل الأبيض كغذاء أساسي.

- تضع معظم إناث هذه الثعابين حوالي عشر بيضات.

- يتجاوز طول هذه الثعابين الثلاثين سنتيمترًا.

- جسمها أسطواني ينتهي بذيل قصير، جمجمتها وفكها العلوي غير قابلين للحركة، تحمل حوالي أربع أسنانٍ في فكها العلوي.