علي مسعود: مصر ضمن أفضل 8 دول تحقق نموًا اقتصاديًا في العالم

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة الاقتصاد جامعة بني سويف، إنه صدر تقريرًا من صندوق النقد الدولي يؤكد أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر ستكون ضمن أفضل 8 دول تحقق نموًا اقتصاديًا في العالم، خلال الفترة المقبلة بمعدل نمو متوقع 5.6% لهذا العام، ويصل إلى 6 العام التالي، وصولًا لـ 6.9% في عام 2021.



وأشار "مسعود"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع عندما يزيد يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، من أجل خلق فرص استثمارية وربحية.



وأوضح "مسعود"، أن مصر صنفت ضمن أعلى إصلاحات اقتصادية على مستوى العالم، ضمن أفضل 25 دولة من أصل 190 دولة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز في التقرير الخاص بممارسة الأعمال.