موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل "The Crown"

تنطلق أولى حلقات الموسم الثالث من المسلسل الدرامي العالمي "The Crown" بطولة النجمة العالمية أوليفيا كولمان بديلة النجمة كلير فوي بدور الملكة إليزابيث، وذلك يوم 17 نوفمبر المقبل عبر شبكة نتفليكس العالمية.



ويبدأ الموسم الثالث بمشهد احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل الفضي لاعتلائها العرش، ولكن بدلًا من أن تبدو سعيدة احتفالًا بهذا الإنجاز، تظهر على عكس ذلك، حيث تكافح مع العائلة المالكة لمواجهة التغيرات المتسارعة وفترة الإضرابات العمالية، التي شهدتها بريطانيا في أواخر سبعينيات القرن الماضي.



المسلسل من تأليف بيتر مورغان، وبطولة هيلانه بونهام التي تلعب دور الأميرة مارغريت الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث، وجوش أكونور بدور الأمير تشارلز، وبن دانيلز بدور اللورد سنودون.