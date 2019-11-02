ابن مصاب "داون ساندروم": نحن أبناء متلازمة الحب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، صورة تجمع بين شاب سوي، وأحد أبناء متلازمة داون، ويروى الأول أن من معه في الصورة والده، ما أثار دهشة رواد "فيسبوك"، فمن النوادر وقوع هذا الحدث، وأثنى عليه الكثيرون.



صادر عيسى،22 عاما، كانت طفولته مختلفة تمامًا عن الأطفال فى مثل عمره، سوري الجنسية، حقق طفرة لفتت نظر العالم؛ عندما وصل للمرحلة الرابعة بكلية طب الأسنان، بفضل والده ووالدته والحب الذي ملأ أركان المنزل.



يروي "صادر" للدستور: "متلازمة الحب" هي البطل الرئيسي والخفي في وصوله للمكانة التي عليها الآن، نتيجة الابتعاد عن المشاكل، حياتهم كان الحب والحنان أساسها، لم يكن هناك اختلاف يومًا بين والده ووالدته، وكانت الحياة مستقرة واستمرت لأكثر من 23 عامًا.



وتابع قائلًا: "أبي كان مختلفا عن الكثيرين، استطاع أن يوفر ليّ كافة سبل الدعم حتى أصبحت شابًا يافعًا، فهو يعاني من حالة وراثية، وهذا يسهم في تأخر النمو بشكل كبير، إلا أن الحياة كانت طبيعية للغاية، والعلاقة الأسرية بينه وبين والدتي طبيعية".



لم يسلم الأب ونجله من المضايقات فور تداول صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقال: "المضايقات الأكبر كانت من بعد انتشار القصة، لاسيما بعد انتشار الصور دون توضيح كاف، فكثير من الأشخاص فكروا أنها مجرد صورة ملفقة، والبعض كتب تعليقات مسيئة".



استثمارًا لقصة "صادر" ووالده المليئة بالنجاح والعرفان، فقد عرضت شركة إسبانية على العائلة بتحويلها لفيلم باللغة الإنجليزية، حتى تكون كداعم لمصابي متلازمة داون ودعوة لعدم تغافل مجهوداتهم في الحياة.