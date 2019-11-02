السيسى يوجه "الصحة" بتجهيز حملة للكشف عن الفشل الكلوى

قالت وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة تلقت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تجهيز حملة للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوي، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس، في مؤتمر الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة".



وأضافت الوزيرة، أن الوزارة مستمرة في تقديم عدد من الحملات الطبية، أبرزها حملة الكشف المبكر عن التقزم والسمنة بين طلاب المدارس للعام التالي على التوالي.



وعن التفاصيل الخاصة بحملة صحة المرأة، أكدت الوزيرة أن الحملة تستهدف 28 مليون سيدة سنويًا، وأن السيدات اللائي خضعن للكشف الطبي في الحملة ستخضعن لمتابعات صحية سنوية مجانا، مشيرة إلى أن الحملة ستنطلق رسميا في المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية.