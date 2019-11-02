النائب العام يحيل "كمسرى قطار طنطا" للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، اليوم السبت، بإحالة المتهم "مجدى إبراهيم" إلي محاكمة جنائية عاجلة لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلي موت وجريمة الجرح العمدي.



وأصدرت النيابة العامة بيانات أكدت فى القضية رقم ٣٠١٧٠ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز طنطا، وقالت إنه إلحاقًا بالبيان المؤرخ ٢٠١٩١٠٢٩؛ فقد أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، "محبوس"، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.



وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجي عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك؛ مما خير المجنى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالًما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله جعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتمًا إلى إحداث جروح جسديهما؛ وهو ما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.



وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ٩٣٤ دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء تصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة.



خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القائون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالًا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة، بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب، مما انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلى بالقطار (r) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ٢٥ كم/ ساعة، مما تبعه من وفاة بعد ٨٦ مترًا حال سير القطار بسرعة ٣٠ كم ساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.



وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس حقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.