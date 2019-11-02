بعد غد.. "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030" بالأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في السادسة مساء بعد غد الإثنين، أمسية ثقافية بعنوان "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030"، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة.



ومن المقرر أن يشارك في الأمسية عدد من المهتمين والأساتذة المتخصصين بمجالات علوم الاقتصاد والإدارة والاجتماع؛ بينهم: الدكتور سمير مرقص، الدكتور صفوت النحاس،الدكتورة منى الحديدي.



وفى الوقت نفسه، ينظم المجلس، الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية "الثقافات الأفريقية في عالم متغير"؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من 18 دولة أفريقية هى ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا، كينيا، مالاوي، نيجيريا، زامبيا، ناميبيا، ومصر".