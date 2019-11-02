برلمانية تتقدم ببيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى قليوب

تقدمت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزيرة الصحة، بشأن إهمال مستشفى قليوب المركزي.



وأوضحت "درويش"- فى بيان لها- أنها تقدمت ببيانات عاجلة وأسئلة سابقة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب الإهمال الجسيم الذي يضرب المستشفى، ولكن حتى الآن لا يوجد تحرك من قبل المسئولين، وما زال الإهمال يسود ويتجول داخل مستشفى قليوب المركزى، لافتة إلي أن المتضرر الوحيد من هذا الإهمال المتفشى داخل المستشفى هو المواطن الذى لا يلاقى خدمة أو اهتمامًا.



وأضافت أن هناك عددًا من حالات الإهمال التى تم رصدها، وآخرها ما لحق بالمواطنة نور سيد عبدالفتاح، والتي تبلغ من العمر 33 عامًا، التي توجهت للمستشفى لإجراء ولادة قيصرية بتاريخ 23 أكتوبر من العام الجاري، وتم إعطاؤها حقنة بنج خاطئة وصدمات كهربائية داخل حجرة العمليات، وقام الطبيب بإخراج الجنين، وما زالت الأم في حالة إغماء تام منذ ذلك التاريخ بالرعاية المركزة على الجهاز التنفسي الصناعي، بخلاف تشنجات وزرقان بالجسم، وتم تحرير محضر بقسم شرطة قليوب، بتاريخ 29 أكتوبر، ويحمل رقم 4071 قسم قليوب.