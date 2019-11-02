عمرو موسى يلتقى شى جين بينج بمؤتمر "تفهم الصين" فى بكين

عاد إلى القاهرة أمس، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قادمًا من چيبوتي في ختام رحلة عمل خارجية شملت ثلاث دول.



كان موسى سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة معهد بيروت بأبوظبي في نسختها الثالثة التي انعقدت تحت عنوان "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟"، وجرى التباحث حول الأولويات الملحة لصياغة أجندة هذه الفترة الزمنية، واستشراف الحلول الواقعية البناءة لتموضع المنطقة العربية على الخارطة العالمية.



وتوجه عمرو موسى إلى جوانزو، بالصين الشعبية للمشاركة في مؤتمر "تفهم الصين Understanding China” بدورته الرابعة، ضمن مشاركة مركز نظامي چنچا ڤي للسلام بالمؤتمر. شارك في المؤتمر أكثر من ٦٠٠ مشارك، من ضمنهم ٣٠ من أشهر الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال والدارسين والسياسيين حول العالم.



لبى موسى الدعوة التي وجهها الرئيس الصيني شى جين بينج لاستقبال وفد من الشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر، والتقى الرئيس الصيني ضمن وفد من الشخصيات رفيعة المستوى للنقاش حول المؤتمر ومشاركتهم فيه والرسائل التي يريدون إيصالها.



