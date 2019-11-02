التضامن تطلق أول صندوق لخدمة ذوى الإعاقة.. الإثنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق صندوق عطاء لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، الإثنين المقبل.



وأكدت أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارًا من 5 نوفمبر لمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في 4 يناير 2020، موضحة أنه يجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.



وأضافت أن الصندوق يعد أول صندوق استثمار خيري وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تؤسس في شكل شركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة على الأموال المستثمرة فيه، من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة، على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم.