اليوم.. معهد المشورة يواصل فعاليات دورة "العيلة دوت حب"

يواصل معهد المشورة للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف عام المعادى والبساتين ودارالسلام وتوابعها، فعاليات دورة "العيلة دوت حب"، اليوم، بكنيسة القديس مارجرجس بمنطقة كوتسيكا التابعة لإيبارشية المعادي.



وناقش المعهد خلال فعاليات الدورة، عدة موضوعات تضمنت: مهارات لإدارة الوقت وترتيب الأولويات فى الأسرة، ودور الزوج ومسئولياته فى الأسرة، وتطبيقات من كتاب قوة صلاة الزوج، بالإضافة إلى بعض التدريبات والاسكتشات على موضوعات الكورس.



وشارك بحضور فعاليات الدورة، عدد غفير من الشباب والفتيات والأسر والكهنة، يقدم المحاضرات نخبة من أساتذة المعهد والمتخصصين في مجال المشورة والصحة النفسية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الاقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.





