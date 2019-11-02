الحرازين: على بريطانيا الاعتذار من الفلسطينيين

قال القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إن اليوم تمر الذكرى الثانية بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى من خلالها وزير خارجية بريطانيا بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين، الأمر الذي شكل نكبة بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.



وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النكبة لم تقف عند حدود الوعد لتجسد بريطانيا هذا الوعد على أرض الواقع مستغلة انتدابها على فلسطين لتمكن العصابات الصهيونية من الأرض الفلسطينية وتغطى على جرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينى.



وحمل الحرازين بريطانيا المسؤولية كاملة عما لحق الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد وتشريد وتشتيت وتهجير وضياع حقوقه.



وأشار الحرازين إلى أنه عقب قرن من الزمان خرج وعدا جديدا ألا وهو وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وكان المخطط يسير بشكل متواصل فى طمس الحقيقة ومحاولة فرض أمر واقع جديد فى المنطقة.



وأكد الحرازين أنه رغم كل المحاولات التى عمل من خلالها الاستعمار لطمس الهوية وتضييع القضية الفلسطينية لا يزال الشعب الفلسطيني قابضا على الجمر متحديا أعتى الات الحرب متمسكا بحقوقه المشروعة دون تفريط أو تنازل أو مساومة، مشددا على أن الأجيال تتوارث الحقيقة وتواصل معركة التحدي والصمود لتسجل للتاريخ بأن هناك شعبا عانى ولا زال يعانى من كارثة الوعد المشؤوم.



وطالب الحرازين بريطانيا بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة والاعتذار للشعب الفلسطينى والتكفير عن جريمتها النكراء التي ارتكبتها بوعدها المشؤوم فالحق الفلسطينى ثابت ولن تغير ورقة كتبت ممن لا يملك لمن ليس له حق.