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محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)
السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:59 م
ياسمين عباسطباعة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنان محمد هنيدي أثناء حضوره حفل زفاف الفنان أحمد السقا على الإعلامية مها الصغير منذ 20 عامًا.
وقال "السقا" خلال الفيديو: "إن شاء الله يوم 157 الجاي هتشوفوا فيلم لاخويا وصاحبي النجم الفنان الكوميدي محمد هنيدي اسمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لترد عليه الراقصة دينا، قائلة: "بيستغل الفرح في الدعاية".
وتابع "السقا": "الفيلم ده هو مقدم فيه أغنية حلوة قوي هيسمعهالنا، ليغني بعدها "هنيدي" أغنية "كمانانا" التي غناها مع الفنان محمد فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، بحضور شريف منير، وهاني رمزي، ومصطفى قمر، وغيرهم من النجوم. اضغط
وقال "السقا" خلال الفيديو: "إن شاء الله يوم 157 الجاي هتشوفوا فيلم لاخويا وصاحبي النجم الفنان الكوميدي محمد هنيدي اسمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لترد عليه الراقصة دينا، قائلة: "بيستغل الفرح في الدعاية".
وتابع "السقا": "الفيلم ده هو مقدم فيه أغنية حلوة قوي هيسمعهالنا، ليغني بعدها "هنيدي" أغنية "كمانانا" التي غناها مع الفنان محمد فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، بحضور شريف منير، وهاني رمزي، ومصطفى قمر، وغيرهم من النجوم. اضغط