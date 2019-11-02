مسلسلات إذاعية تبثها "صوت العرب" فى نوفمبر

تبدأ شبكة موجات صوت العرب، بث مسلسلاتها الدرامية ضمن خطتها لشهر نوفمبر الجاري، بمسلسل "انتظر لا تقتلني"، في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا يوميًا، تأليف شريف المنباوي وإخراج فؤاد شافعي، بطولة رجاء يوسف، يسرا، حسن عابدين، سمير صبري، سعيد صالح.



وتتضمن الخطة مسلسل "رياح الحب والغضب" يبث في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تأليف نعمان عاشور وإعداد إسماعيل العدلي وإخراج عصمت حمدي، بطولة عبد الله غيث، محمود مرسي، ليلي طاهر مديحه حمدي.



كما تبث المحطة مسلسل "رسول من كوكب مجهول" في تمام الساعة الثانية والربع صباحا، ومسلسل "الدين اليسر" في الرابعة والربع صباحا، تأليف إبراهيم مصباح وإخراج يسرية على، بطولة ميرفت سعيد، أنور عبد العزيز، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبد الغفور.