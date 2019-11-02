متظاهرون بهونج كونج يعتدون على مكتب وكالة أنباء "شينخوا"

قام متظاهرون في هونج كونج، اليوم السبت، بتحطيم زجاج نافذات مقر مكتب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها مكتب الوكالة في هونج كونج لهجوم.



يذكر أن شرطة هونج كونج أطلقت، في وقت سابق اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في متنزه فكتوريا، الذي يعد موقعا تقليديا لإضاءة الشموع وتنظيم المظاهرات هناك، وذلك ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 شهور.