منح تصاريح إقامة مفتوحة للأجانب فى روسيا

قررت السلطات الروسية إصدار تصاريح إقامة للأجانب لمدة "مفتوحة " بدلًا من مدة الخمس سنوات، التي كان يعمل بها في السابق.



وأفادت وسائل إعلام روسية بأن تصاريح الإقامة هذه ستكون متاحة لمواطني الاتحاد السوفييتي السابق من مواليد روسيا وأبنائهم والمتحدثين الأصليين باللغة الروسية، والأجانب الذين يحمل أطفالهم أو آباؤهم جواز سفر روسيا، بالإضافة إلى المتخصصين المؤهلين وخريجي الجامعات الروسية الذين حصلوا على شهادات مع مرتبة الشرف.



ودخلت هذه التعديلات على قانون "المواطنون الأجانب فى الاتحاد الروسي" حيز التنفيذ، أمس، وتهدف إلى تبسيط إجراءات حصول الأجانب على تصاريح إقامة مؤقتة وتصاريح الإقامة الدائمة، التي كانت محددة سابقًا بمدة خمس سنوات.



وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت الشهر الماضى عن إعداد مشروع قانون يسهل على الطلاب الأجانب، ممن يتخرجون بمرتبة الشرف، الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط أكثر من غيرهم.