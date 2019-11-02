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عالم

الرقب: وجود أكثر من 6 ملايين فلسطينى أكبر دليل على فشل وعد بلفور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:53 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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قال أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والباحث فى الشأن الفلسطينى الدكتور أيمن الرقب، إن قبل ١٠٢ عام منحت بريطانيا التى لا تملك أرض فلسطين لشعب يهودى لا يستحق أرض فلسطين وموزع فى الكثير من دول العالم.

وأضاف الرقب فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن بريطانيا استغلت ظروف العالم العربي والإسلامى فى خضم الحرب العالمية الأولى، وأصدرت وعدها المشؤوم في الثاني من نوفمبر عام ١٩١٧ بمنح فلسطين وطنًا لليهود نتيجة ضغط من الحركة الصهيونية التي تأسست قبل هذا الموعد بعشرين عاما ولم تكن فلسطين وجهتهم حينها.

وأوضح الرقب أن بريطانيا استغلت انتصارها في الحرب العالمية الأولى ووضعت يدها على فلسطين، رغم أنها لم تكن من نصيبها في اتفاق سايكس بيكو لتنفيذ وعدها للحركة الصهيونية، وسهلت هجرة اليهود من كل أصقاع الأرض إلى فلسطين لينشأوا مستوطناتهم وأسلحتهم ليطردوا الشعب الفلسطينى من أرضه، والذي بقى جزء منه في فلسطين التاريخية حتى الآن، وهم الحقيقة التي يعلنون فشل المشروع البريطاني الصهيوني.

وتابع الرقب، "رغم مرور أكثر من مائة عام على هذا الوعد المشؤوم ورغم عجزنا عن محاكمة بريطانيا على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وسرقة ممتلكاتنا، فإننا لم نفقد الأمل في ذلك وندرك أن وجود أكثر من ٦ ملايين فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، هو أكبر دليل على فشل هذا المشروع البريطاني الصهيوني، وأنه رغم الحالة العربية والفلسطينية الحالية، فأنه سيأتي اليوم الذي ننتزع به حقوقنا ونحاسب بريطانيا والحركة الصهيونية على جرائمهم بحقنا".
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