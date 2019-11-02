فولكس فاجن تكشف عن طراز ID.4 الكهربائى بإطلالة غريبة

كشفت شركة فولكس فاجن، عن سيارة جديدة كهربائية تنضم لأسطولها "فئة ID" من المركبات الكهربائية، ضمن احتفالية كبرى بمقرها بالصين.



وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن فولكس فاجن ستكشف عن طرازين جديدين تابعين لفئة ID الكهربائية، يعد هذا الطراز ID.4 واحدا منهما.



وجاء عرض فولكس فاجن لطراز ID.4، ضمن كشف الشركة الألمانية مجموعة جديدة من موديلاتها المخصصة للطرح بالسوق الصينية، غير أن الموقع الأمريكي أكد أن طراز ID.4 سيتوفر حصريا عند الطرح للبيع بأسواق الولايات المتحدة.



وزادت شركة فولكس من تشويق متتبعي أخبار حفلها بالصين بأن كشفت عن هذه النسخة من طراز ID.4، بإطلالة مموهة أخفت ملامح تصميمه الخارجي بالكامل.



وحددت فولكس خلال الحفل أن إزاحة الستار عن طراز ID.4، بشكل رسمي، ستكون بحلول فترة ربيع عام 2020، على أن تعلن عن مواصفاته وقدرات محركه الكهربائي بالتزامن مع الكشف عن تصميمه.



جدير بالذكر أن الطراز الثاني من فولكس فاجن سيطرح ضمن فئة ID الكهربائية قبل نهاية 2019، تحدد موعدا رسميا لطرحه في يوم 19 من نوفمبر الجاري.