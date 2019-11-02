السبت.. أحمد مدحت سليم يوقع "لقلبى حكايتان"

يوقع الكاتب أحمد مدحت سليم، روايته الثالثة "لقلبي حكايتان"، الصادرة عن دار دون للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت 9 نوفمبر الجاري، بديوان هليوبليس.



تدور أحداث الرواية في إطار نفسي رومانسي حول "طارق الكيلاني"، رجل أعمال ناجح يعاني من الملل لسبب غامض، رغم عشقه لزوجته "فايزة".



يلجأ الكاتب لحيلة طريفة ليساعد بطل روايته على فهم مشكلته من خلال جلسات "علاج الملل"!! فهل يتخلص طارق من أزمته؟، وكثير من الأسئلة التي تحفل بها الرواية.



"لقلبي حكايتان" هي التعاون الثالث بين "سليم" ودار "دون"، وتعد امتدادًا لمشروعه الأدبي في تحليل علاقات الحب من منظور نفسي رومانسي، لاقى نجاحًا في روايتيه السابقتين "ثلاثة فساتين لسهرة واحدة"، و"خريف، دماء وعشق".



جدير بالذكر أن أحمد مدحت سليم، كاتب وروائي، صدرت أولى رواياته "ثلاثة فساتين لسهرة واحدة"، في 2015، وحققت نجاحًا كبيرًا وتم اختيارها كواحدة من أفضل الروايات الصادرة عام 2015 بأحد استفتاءات القراء، كما صدرت له في 2017 رواية "خريف، دماء وعشق".