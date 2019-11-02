صرف 10% من مقررات تموين نوفمبر

قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم صرف نسبة 10% من مقررات تموين شهر نوفمبر الجاري على المستفيدين من البطاقات التموينية لليوم الثاني على التوالي.



وأوضحت عبدالمقصود، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن سيستم منظومة التموين الجديدة يعمل بكفاءة وجودة عالية،ولا يوجد أي تعطل أو توقف في الشبكة الإلكترونية بماكينة صرف السلع التموينية.



وأضافت أن كافة السلع التموينية متوافرة، خاصة السلع الأساسية التي تشمل أبرزها طرح سلعة السكر بسعر 9 جنيهات ونصف، وسلعة الأرز الصيني بسعر 9 جنيهات، والزيت بسعر 19 جنيهًا للخليط، و20 جنيها للعباد، والشاي بـ3 جنيهات، والمكرونة بسعر 725 قرشًا للكيلو، والفول المدمس بسعر 990 قرشا للعبوة زنة نصف كيلو.