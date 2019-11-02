"هوندا" تكشف عن 10 طرازات معدلة بمعرض أمريكى

تستعد شركة هوندا اليابانية المصنعة للسيارات للاحتفال بمرور 60 عاما على دخولها السوق الأمريكية، من خلال المشاركة في فعاليات معرض "سيما" الدولي المخصص للسيارات المعدلة.



وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن معرض "سيما" الدولي سيقام سنويا بمدينة لاس فيجاس، في الفترة بين يومي 5 و8 من شهر نوفمبر الجاري.



وأوضح: "ستشارك هوندا بعدد كبير من موديلاتها المعدلة، يصل لـ10 سيارات، سيتم عرضها رسميا أمام جمهور المعرض".



ونقل "موتور وان" البيان الرسمي الصادر عن هوندا، الذي جاء مضمونه أن الشركة اليابانية، ستطرح بمعرض سيما مجموعة من سياراتها الحديثة، القديمة المعدلة، بالإضافة مجموعة مميزة من الكماليات.



ومن سيارات هوندا المعدلة التي ستشارك في معرض "سيما"، طراز CR-V في نسخته لعام 2020، وطراز باسم Rally Passport، بالإضافة لنسخة محدثة من طراز هوندا S800 التي طرحت في عام 1969، وموديل 1999 من طراز "سيفيك" الشهير.