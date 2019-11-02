صوت العرب تحتفي بعيد ميلاد مدحت صالح

تحتفي شبكة راديو "صوت العرب" بعيد ميلاد الفنان مدحت صالح، الذي يحل اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر، ببث باقة مميزة من أجمل أغانيه، بالإضافة إلى تترات مسلسلات غناها.





ويتضمن الاحتفاء حلقة خاصة تم تسجيلها منذ سنوات لصوت العرب، يتحدث خلالهاعن كواليس رحلته مع الغناء، وأسرار حياته الشخصية، ومعاناته حتى وصوله للشهرة، وشخصيات لها فضل عليه ودعمته، الحلقة من إعداد وتقديم منال عزت وإخراج منى نصر.



يذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرًا أغنية جديدة من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "لما قالك بحبك"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن ألحان مدين، ومن توزيع عمرو عبدالفتاح.



وتعد أغنية "لما قالك بحبك"، هي الأغنية الخامسة التي يطرحها مدحت صالح من ألبومه "بنت القلب"، بعد طرح أغاني: "بنت القلب" و"زي ما انت عايز" و"هما الحبايب" و"عليك إحساس".

