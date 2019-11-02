تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"بفض النهضة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 نوفمبر الجاري، للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيًا.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.