"فلوكس" في الجيم.. والتعليقات الساخرة تنهال عليه (فيديو)

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره، مقطع فيديو له من داخل إحدى صالات "الجيم"، وهو يمارس تمارينه الرياضية، عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام".



وكان "فلوكس"، قد واجه انتقادات وموجة من السخرية الحادة حيث اتهمه البعض بالمبالغة في الاحتفاء بدوره في فيلم "الممر"، وأنه يتعامل مع الموقف كأنه من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين.



وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور أحمد فلوكس وانهالت عليه التعليقات، من أهمها: "عاش ياشهيد، الشهيد بيلعب جيم، عاش يابطل".