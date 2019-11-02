تزامنًا مع ذكرى رحيله.. من هو البطريرك الـ52؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،اليوم، بذكرى رحيل البابا يوساب الأول البطريرك الثاني والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية.



كان البابا يوساب فى طفولته ابنًا وحيدًا لأبويه بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومات أبواه وهو طفل فاهتم بتربيته رجل غنى، عاش يوساب عنده سعيدًا، ولما كبر اشتاق إلى حياة الرهبانية فذهب إلى الأب البطريرك البابا مرقس الثاني، وأطلعه على رغبته، ففرح به وأرسله إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهيت وترَّهب عند شيخ قديس.



ظل يوساب يعيش حياة الزهد والنسك والتقشف، ورسمه البابا مرقس الثاني قسًا وخدم معه في البطريركية ثم عاد إلى البرية، وبعد رحيل البابا سيمون الثاني البطريرك الحادي والخمسون، طلب الأساقفة والشعب إلى الله أن يُعرِّفهم من يختاره فأرشدهم إلى هذا الأب.



أرسلوا وفدًا إلى البرية لإحضاره، فلما وصلوا وجدوا بابه مفتوحًا عندما كان يودع بعض زائريه من الرهبان، فأمسكوه وأخذوه إلى الإسكندرية ووضعوا عليه اليد بطريركًا.



اهتم ببناء الكنائس وتعليم الشعب، وقد أظهر الله على يديه عجائب كثيرة، ظل مداومًا على تعليم الشعب وتثبيته على الإيمان المستقيم وتوبيخ المخالفين، وأقام على الكرسي نحو ثمانية عشر عامًا حتى رحل بسلام.

