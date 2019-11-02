أحمد حجازي يحضر افتتاح معرض "توت عنخ آمون" بلندن

شارك لاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد حجازي، والمحترف في فريق نادي (وست بروميتش ألبيون) الإنجليزي، في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض (توت عنخ أمون.. كنوز الملك الشاب) بلندن.



وذكرت وزارة الآثار - في بيان اليوم السبت - أن هذه المشاركة جاءت تلبية لدعوة السفارة المصرية بلندن لكافة اللاعبين المصريين المحترفين في بريطانيا، وهم: (أحمد حجازي، ومحمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي)، للمشاركة في حفل افتتاح هذا الحدث المهم.



وأوضحت أن حجازي هو اللاعب الوحيد الذي استطاع الحضور والمشاركة، وذلك حيث أن اللاعبين الثلاثة الآخرين حالت ظروف ارتباطهم بالمشاركة في المباريات من الحضور والمشاركة.



ونوهت الوزارة بأن اللاعبين المصريين المحترفين بعثوا برسالة تهنئة لوزير الآثار والسفير المصري بلندن والشعب المصري، معربين عن فخرهم بوجود المعرض في لندن، والذي سيساهم في تعريف الشعب البريطاني بصورة أوضح عن حضارة مصر العريقة والفريدة، مؤكدين أنهم سينتهزوا أول فرصة لزيارة المعرض.