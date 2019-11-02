قطر تعاقب أستاذًا جامعيًا انتقد استضافة إسرائيليين فى الدوحة (فيديو)

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل وقف الدكتور عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة بقطر عن الخطابة بشكل نهائي، وذلك استمرار لسياسة القمع ومصادر حرية التعبير في الدوحة.



وأضاف التقرير، أن نظام الحمدين أصدر قراره من خلال وزارة الأوقاف بقطر، عن وقف الدكتور عبد الله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالدوحة عن الخطابة، وذلك بعد انتقاده فى خطبة الجمعة لاستضافة الدوحة للوفود الرياضية الإسرائيلية في البطولات المقامة على أرض قطر.



وأوضح التقرير، أن الانصاري كشف عما كانت تتجاهله قنوات قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة عن استضافة الإسرائيليين فى مجالات عديدة وآخرها البطولات الرياضية، وهو ما تسبب في الهجوم الكبير على نظام قطر، وهجوم آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليه وسياسات قطر القمعية التي يمارسها تميم بشكل مستمر ضد كل من ينتقد سياساته.