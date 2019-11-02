غدًا.. أمسية فنية تجمع نجوم 5 دول على مسارح الأوبرا

تتواصل ليالى الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فتقام أربع حفلات، مساء غد الأحد فى الثامنة مساء.



على المسرح الكبير يقدم النجم اللبنانى مراون خوري فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، تسبقه المطربة مي فاروق، وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح.



وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات أعمال تراث الطرب العربى.



وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فيحيى الفنان المغربى فؤاد زبادي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي، تسبقه فقرتان لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل، والمطربة حسناء.



علي مسرح أوبرا دمنهور، تحيى النجمة نادية مصطفي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، يسبقها فاصل غنائي لكل من حنان عصام، أنغام مصطفي، أحمد إبراهيم، أحمد صبري، ومحيى صلاح.



وتستمر جلسات المؤتمر البحثى المصاحب وتبدأ فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير، حيث تتم مناقشة محور أثر الحراك المجتمعي علي إبداع المرأة في الموسيقي العربية، بحضور الدكتور يوسف طنوس (لبنان) مقررًا، والدكتور محمد الغوانمة (الأردن)، الدكتور محمد آدم سليمان أبوالبشر (السودان)، والدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، وفاطمة الظاهر عباس (العراق)، والدكتورة نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).



وتستأنف المناقشة فى الجلسة الثانية التى تبدأ في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررًا، وأحمد الواصل (السعودية)، والدكتور الفاتح حسين أحمد (السودان)، والدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، والدكتور معتصم عديلة (فلسطين).