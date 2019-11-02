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حوادث

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:07 م
المتهم
المتهم
حسام التمساح - داليا عبد الباسط
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أدلى المتهم بقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة نافذة في الجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين"، باعترافات تفصيلية حول جريمته أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

قال المتهم: "فؤجئت بزواج طليقتي في الآونة الأخيرة من أحد الأشخاص، وكنت أتوقع ألا تتزوج بعد انفصالنا فلا أتحمل أن أراها مع شخص آخر"، مضيفًا أن طليقته حضرت لرؤية ابنهما "شادي"، وعندما عاتبها على زواجها، استفزه شقيقها فأحضر "سكين" وذبحه من رقبته، ثم انهال على الاثنين بالطعنات.

وكانت النيابة قررت تشريح جثتي المجني عليهما، وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده تلقي قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى "اليوم الواحد" بمنطقة السلام، تفيد باستقبال "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل متوفية إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام. أ" 25 سنة، عاطل توفي إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم طرف والده "طليق المجني عليها" ويدعى "ص. ح" 53 سنة، موظف بشركة مقاولات، حدثت بينهم مشادة كلامية بسبب علم الجاني بزواج المجني عليها بشخص أخر، فتطورت إلى مشاجرة، وتعدى على أثرها المتهم عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة "عزبة الهجانة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفاؤه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.
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