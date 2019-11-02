وصلة غزل بين سعد الصغير وياسمين الخطيب (شاهد)

نشرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، صورة مع المطرب الشعبي سعد الصغير، عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام".



وعلقت ياسمين علي الصورة كاتبه:" عم الجدعنة"، ورد سعد قائلًا:" القلب الطيب والروح الجميلة البسيطة اللي بحبها انتي الي ام الجدعنة.. صباح الفل".



وفي سياق آخر، يُشار إلى أن ياسمين قدمت مؤخرًا برنامج "شارع النهار"، على فضائية النهار، وبعد عرض حلقات من البرنامج، أصدرت نقابة الإعلاميين، قرارًا بعدم إذاعة حلقات برنامج "شارع النهار"، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل ممارسة العمل الإعلامى، يشار أن ياسمين بدأت العمل ككاتبة ثم عملت كمذيعة.