حاتم ستين: الطبيب البيطري مسئول عن الثروة الحيوانية لمصر

قال الدكتور حاتم ستين، الطبيب البيطري ومقدم برنامج "ستين شو"، إن كل شخص أمامه اختيارين الأول أن يكون شخصًا عاديًا، أما الاختيار الثاني أن يكون شخصًا مميزًا ومختلفًا في تخصصه، وأن يترك بصمة لوطنه وأهله والمحيطين به.



وأضاف خلال عرضه الجزء الأول لمسيرة حياته خلال برنامج "ستين شو"، المُذاع على فضائية "المحور"،: "نصيحتي للشباب أن يجدوا ويجتهدوا حتى تحقيق حلمهم وأن يصمموا على التعلم وألا يتكبروا على كل من يقدم لهم معلومة، وذلك لتحقيق هدفهم".



وأوضح أن مشوار حياته كان مليئا بالصعوبات والتحديات ولكنه صمم على تحقيق حلمه في أن يصبح من أفضل أطباء الخيول، منوها بأن الفضل في تفوقه يعود الى والده الذي حبب فيه روح الاضطلاع والقراءة منذ صغره، وذلك افضل استثمار للآباء لأبنائهم، لخلق أجيال قوية قادرة على تحمل المسؤولية ويكونوا قدوة ومواطنين صالحين في المجتمع.



وأوضح أنه ومنذ صغره وهو يقرأ كثيرا، وقرأ آلاف الروايات في مرحلة الطفولة، وتعلق بشكل كبير بكل ما يخص الخيول، سواء كانت رسوم متحركة أو قصص او افلام او روايات، وكان في اوقات كثير يرسم صور الخيل، منوها بأن الخيل كانت حياته وهو طفل.



وتابع: "عندما قررت دخول كلية الطب البيطري، كانت خطوة غريبة بالنسبة لعائلتي، وأهلي، فحتى وقت قريب كل ما يعرفه الناس عن الأطباء البيطريين أنهم "دكاترة بهايم"، بالرغم من أن الطبيب البيطري هو المسئول الأول عن الأمن القومي لمصر من ناحية الغذاء وكذلك مسئول عن سلامة الثروة الحيوانية بالكامل، ولذلك كانت قناعتي بالطب البيطري مختلفة عن أي شخص آخر".



ولفت الى أن التعامل مع الحيوان أصعب بكثير عن التعامل مع الانسان، فالاخير قد يخبرك ما يحس به من ألم أو تعب ولكن الحيوان لا يستطيع ذلك، ولذلك فمهمة الطبيب البيطري شاقة ومختلفة بشكل كبير، لافتا إلى أن الطبيب البيطري مطالب أن يتواصل مع الحيوان، من خلال محاولة فهم ما فيه، من ألم بشعور مختلف.



وأشار الى أنه خلال دراسته بالكلية لم يتخصص في علاج فصيلة معينة من الحيوانات، بحكم نظام الدراسة، لكن طول فترة دراستي وأنا أثق في أني سأكون طبيب متخصص في علاج الخيول، وبالرغم من أني تخرجت بتقدير مقبول لكني صممت على النجاح في الحياة العملية وصممت على ذلك وهو ما كان ومستمر في تحقيقه.



وتابع، بعد تخرجي من الكلية عام 2008 كنت سألتحق بشركة أدوية بيطرية، لكن قبل ذهابي تلقيت اتصال من الاتحاد المصري للفروسية، للتدريب والعمل، وبالفعل قابلت رئيس الاتحاد المهندس هشام حطب وكان صاحب الفضل على، ووقف بجانبي وبدأت حضور البطولات وتدريب الفرسان، وأيقنت وقتها أن عشقي للخيول بدأ بشكل عملي، لكن افقت من الحلم الذي كنت أعيش فيه، وأدركت أنني تخرجت من الكلية وليس معي أية مؤهلات للعمل كطبيب خيول، فكان الإصرار مني على التعلم والتعب بشكل أكبر حتى أحقق علمي.



وقال، في منتصف 2009 بدات اتعلم من طبيب فرنسي، كان يعالج الخيول في مصر، وتحديدا استخدام الكاميرا الحرارية للكشف عن الممنوعات في الخيل لانها كانت محرمة، وفي نفس العام تم تعييني منسقا فنيا للاتحاد للمصري للفروسية، لكن لكن كانت في الاستمرار في التعلم وان أحقق حلمي، وبدات متابعة الخيول وعمل اختبارات لها بالكاميرا الحرارية، وركزت بشكل اكبر على التعلم.