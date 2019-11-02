لبنان: لا وجود لأى تحركات غير عادية للأموال

قال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إن البنوك اللبنانية لم تشهد "أي تحركات غير عادية" للأموال يومي الجمعة والسبت، بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.



وأضاف صفير لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "كان رد الفعل هو تقريًبا ما توقعناه وتركناه، وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".



وكانت هناك مخاوف من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسى والاقتصادى. وقال مصرفيون وعملاء، إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رءوس الأموال، لكن عملاء واجهوا قيودًا جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.