تعرف على أهمية القمر الصناعى لنظام التعليم الجديد بمصر

كشف الدكتور مصطفى عبدالله، رئيس قسم هندسة الطيران وعلوم الفضاء في جامعة زويل، تفاصيل إطلاق مصر للقمر الاصطناعي "طيبة 1"، وأهميته في تطوير الاتصالات والإنترنت، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية تنقسم إلى أقمار تصوير وأقمار اتصالات مثل "طيبة 1"، الذي جاء إطلاقه بهدف توفير التغطية على مساحات واسعة على مستوى إفريقيا.



وأضاف "عبدالله"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن القمر يسهم في توفير خدمات الإنترنت والاتصالات، خاصة مع رقمنة نظام التعليم في مصر، وبالتالي إطلاقه سيخدم نظام التعليم الجديد.



وأوضح أن القمر وزنه أكثر من 5 أطنان، والخبرة الفنية في مصر لا تسمح بإنتاج أقمار بهذا الحجم، ولكن مصر لديها أقمار أخرى في طريقها للإطلاق صناعة مصرية.