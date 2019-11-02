زاهى حواس: 700 مليون دولار قيمة دين مصر لليابان (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن مقتنيات توت عنخ أمون تلف العالم حتى يأتي بأموال لاستكمال تجهيز المتحف الكبير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أخذت مبلغًا من اليابان كدين بقيمة 700 مليون دولار.



وأضاف "حواس"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دخل المعرض يعود على الشركة المنظمة والدولة المصرية، لافتًا إلى أن عرض مقتنيات توت عنخ آمون في باريس جلب للدولة المصرية 10 ملايين دولار.



وأشار "حواس"، إلى أن الأوبرا الجديدة تدور حول حكاية توت عنخ آمون، وعلاقته بالملكة نفرتيتى، وتسببها في مقتل الملك الصغير، منوهًا بأن أهم شيء في عالم الآثار هو أن يتحلى بالصبر.

