أحمر وأبيض وأسود.. زي المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي عن ألوان ملابس المنتخب الأولمبي في منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.



وسيتكون الطاقم من القميص الأحمر و"الشورت" الأبيض والجورب الأسود وهو الزي الرسمي للاعبين، بينما سيكون الزي البديل هو القميص الأبيض و"الشورت" الأسود والجورب الأبيض.

وسيرتدي حارس المرمى زيا أساسيا من اللون البنفسجي بالكامل، علي أن يكون الزي البديل باللون الأصفر.