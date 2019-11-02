التعليم والاتحاد الأوروبى واليونسيف يتوسعون فى برنامج رياض الأطفال

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنشاء قاعات رياض الأطفال بمدارس التربية الخاصة وتجهيز غرف مصادر التعلم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونسيف.



وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه خلال العام الدراسى 2017،2018 تم إنشاء 56 قاعة والعام الدراسى الماضى تم تنفيذ 94 قاعة والعام الحالى 50 قاعة لرياض الأطفال.



وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار التوسع فى برنامج رياض الأطفال ورفع نسب الاتاحة والقبول، لافتة إلى أن هناك خطة تستهدف تحديث وتطوير برنامج التعلم والقبول بمرحلة رياض الأطفال بدأ بتطبيق نظام التعليم الجديد تسعى الوزارة جاهده إلى توفير أماكن إتاحة لكل طفل يلتحق برياض الأطفال والصفوف الأولى فى المدارس الحكومية.