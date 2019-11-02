تنظيم حملة للكشف عن الأفراد المحتمل إصابتهم بالفشل الكلوى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تنظيم حملة للكشف عن الفشل الكلوي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى اكتشاف كل الأفراد المحتمل إصابتهم بالفشل الكلوى لمنع حدوث هذا بأى حال من الأحوال، داعية جميع أطراف المجتمع للتعاون مع الوزارة في تلك الفترة.



وشددت خلال مؤتمر "احساسك نعمة" مساء أمس، أن جميع مبادرات الصحة العامة التي يجرى تنفيذها حاليًا، والتي انتهت في الفترة الماضية ستغير الخريطة الصحية للمواطنين، وسترفع الحالة الصحية للمواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأشارت إلى دعمها لكافة شركات القطاع الخاص أو مجتمع مدني تعمل ضمن خطة الدولة لتصل لهدفها في مبادرات الصحة العامة وغيرها.



وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، المشاركة في حملة صحة المرأة، قائلا "سيدات مصر هي مؤشر لصحة الوطن".