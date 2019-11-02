من الأمنيات الضائعة إلى نيلسون وسارا.. تفاصيل قصة "سويت نوفمبر"

"نيلسون وسارا"، قصة رجل وامرأة تقابلا، لم يكن أحدهما على استعداد لخوض علاقة مع الآخر، لتكريس وقته لعمله دون التفكير في الإرتباط أو الحب، رغم انجذابه لها منذ الوهلة الأولى، إلا أنه عاد لتخطيطه المسبق لحياته العملية، لفت نظرها، وبعد محاولات اقنعته بالعيش سويًا لمدة شهر ثم يقررا الاستمرار أو الإنفصال.



"سويت نوفمبر"، فيلم أمريكي يحكي قصة اثنين تحديا سويًا الدخول بعلاقة لمدة شهر واحدًا من 1 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، ليختبرا خلالها مشاعرهما، وبعد انتهاء الفترة المكونة من ثلاثين يوم وافتراقهما، وجد رجل الأعمال الشهير أن استبعاده لفكرة الارتباط كانت خاطئة، ومن هنا جاءت فكرة "سويت نوفمبر" باعتباره الشهر الذي يحمل أوقاتًا طيبة وقدرًا كبيرًا من الحب والرومانسية، حتى أن عنوان الفيلم أصبح منذ توقيت عرضه عام 2001 ترندًا عالميًا يتردد مع بداية الشهر.



فى هذا التوقيت ينشر كثيرون أمنياتهم العاطفية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فبعد أن شاهدت احدى الفتيات تدعى سمر علي، الفيلم الأمريكي "سويت نوفمبر"، قررت أن تعلن عن اتاحتها لخوض تلك التجربة غير مشروطة، والتعرف على أحد الأشخاص دون التدخل في الظروف المادية أو الاجتماعية، حسبما أوضحت للدستور.



: "يارب اجعله سويت نوفمبر علشان السنة دي شالت ماخلت علينا"، هكذا استقبلت شروق الغندور، نوفنبر، متمنية من الله ان يجعله شهر يشبه الفيلم الشهير مليئًا بالحب والشغف.



بينما كان عمر عبدالله مختلف في أمنيته، قرر أن يفعلها بنفسه من خلال اعترافه لحبيبته بولعه بها، وعرضه عليها خوض تجربة "نيلسون وسارا"، موضحا أنه لا يمكن الانتظار لسويت نوفمبر القادم.